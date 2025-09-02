Am Dienstag übernimmt die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) im deutschen Leitindex klar die rote Laterne. Zur Stunde verliert das Papier des Dialyse-Spezialisten gut fünf Prozent an Wert und driftet damit wieder in Richtung August-Tiefs ab. Auslöser für den Kursrutsch ist ein negativer Analystenkommentar von der UBS.Die Schweizer Großbank hat den DAX-Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel um 5,50 Euro auf 38,00 Euro gesenkt. Analyst Graham Doyle verwies auf strukturelle Risiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär