© Foto: Siemens AGDie Siemens-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine starke Rallye hingelegt - jetzt mahnt jedoch Bernstein-Analyst Nicholas Green zur Vorsicht.In der vergangenen Woche hatte die Aktie des deutschen Industrie-Riesen Siemens noch nahe ihres Rekordhochs aus dem März notiert, die Umstrukturierung hin zu einem Digitalkonzern ließ die Herzen der Anleger höher schlagen. Doch erste Analysten mahnen zur Vorsicht. In einer aktuellen Studie stuft Bernstein-Analyst Green das Papier von Outperform auf Market-Perform herab und beließ das Kursziel bei 230 Euro. Der Grund: Aus seiner Sicht ist die Bewertung inzwischen zu ambitioniert. Lange galt Siemens im Vergleich zu den Wettbewerbern ABB und Schneider …Den vollständigen Artikel lesen ...
