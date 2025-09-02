Zürich - Die neue ICT-Salärstudie 2025 verdeutlicht: Die Löhne steigen insgesamt nur leicht, doch junge Fachkräfte sowie Junior- und Einstiegspositionen legen deutlich zu. Gleichzeitig liefert der Employment Conditions Report vertiefte Einblicke in Arbeitsmodelle und Rahmenbedingungen. Das Wichtigste in Kürze 231 teilnehmende Organisationen haben 39'511 Nennungen beigesteuert und eine stabile und gegenüber dem Vorjahr gesteigerte Datengrundlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
