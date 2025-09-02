Feusisberg SZ / Luzern - Dividat und der FC Luzern gehen eine offizielle Partnerschaft ein. Künftig wird der FC Luzern beim Training und der Leistungsdiagnostik Dividat Senso einsetzen. Dies soll die kognitiv-motorische Leistungsfähigkeit der Profiteams verbessern. Das Schwyzer Medtech-Unternehmen Dividat ist offizieller Partner des FC Luzern. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung berichtet, wird das Medical-Team der Männer- und Frauen-Profifussballteams ...Den vollständigen Artikel lesen ...
