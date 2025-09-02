Das Wärmeversorgungsunternehmen Enercity Contracting hat sechs Wärmeversorgungsprojekte in vier norddeutschen Städten mit insgesamt 13 MW Wärmeleistung vom regionalen Energieversorger EAM erworben. Enercity Contracting, ein Tochterunternehmen des Energieversorgers Enercity AG aus Hannover, erwirbt von der Kasseler EAM sechs Projekte zur Wärmeversorgung im Norden von Deutschland. Die Projekte mit einer Gesamtwärmeleistung von 13 Megawatt befinden sich in Hamburg, Kiel, Lübeck und Neustadt am Rübenberge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver