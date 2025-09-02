BASF hat neben dem kürzlich eingetüteten Rahmenvertrag mit CATL einen weiteren Kunden für seine Kathodenmaterialien (CAM) an sich gebunden. Namen nennt BASF noch nicht. Die Vereinbarung betrifft aber Lieferungen aus der CAM-Produktionsanlage des Chemiekonzerns in Schwarzheide. BASF gibt an, mit dem Partner einen bestehenden Liefervertrag für Kathodenmaterialien (CAM) verlängert zu haben. Um wie viele Jahre der Liefervertrag aufgestockt wurde, verrät ...Den vollständigen Artikel lesen ...
