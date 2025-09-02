Dürfen Kleingärtner:innen Balkonkraftwerke in ihren Parzellen aufstellen? Das ist umstritten. Mit einer Gesetzesinitiative will der Bundesrat hierfür nun Klarheit schaffen. Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes an den Bundestag zugestellt. Ziel ist es, die rechtliche Lage von Stecker-Solargeräten in Kleingärten zu regeln. Bisher ist die Nutzung von Solaranlagen in Kleingärten im Bundeskleingartengesetz weder ausdrücklich erlaubt noch verboten. Daher schlägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
