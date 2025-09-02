Auch wenn noch Gespräche mit potenziellen Investoren laufen, ist deren Ausgang völlig offen. Dies betonten die zuständigen Insolvenzverwalter der beiden deutschen Tochtergesellschaften des Schweizer Photovoltaik-Technologieunternehmens. Die Insolvenzverfahren für die Meyer Burger (Germany) GmbH in Hohenstein-Ernstthal (bei Chemnitz) sowie der Solarzellen-Produktion Meyer Burger (Industries) GmbH, die für die Zellproduktion in Bitterfeld-Wolfen verantwortlich ist, sind eröffnet, wie pv magazine bereits berichtete. Am Dienstag haben sich die zuständigen Insolvenzverwalter Lucas Flöther und Reinhard ...Den vollständigen Artikel lesen ...
