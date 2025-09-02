Ein finnischer Hersteller für Verglasungslösungen hat Balkonmodule direkt in eine gläserne Brüstung integriert. So soll der Anblick der Fassade nicht durch technische Bauteile gestört werden. In Finnland wurde bereits ein erstes Projekt mit dem Produkt umgesetzt. Balkonmodule zur Montage an der Brüstung sind bereits bekannt. Der finnische Verglasungsspezialist Lumon geht nun einen Schritt weiter. Mit dem System "eRailing" wird die Glasbrüstung selbst zum Solarmodul. Die Lösung macht die Glaswand, die als Absturzsicherung am Balkon angebracht wird, zum Stromerzeuger. Zwischen zwei Glasscheiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
