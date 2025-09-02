Anzeige
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
02.09.25 | 16:07
89,20 Euro
-1,46 % -1,32
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
89,0689,1016:23
89,1089,1416:23
Dow Jones News
02.09.2025 15:09 Uhr
296 Leser
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 15

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 15

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 15

München (pta000/02.09.2025/14:35 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 25. August 2025 bis einschließlich 31. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 350.337 Stamm- und 81.400 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
25.08.2025  1.756                91,1706                  AQUIS (AQEU) 
25.08.2025  15.236                91,2215                  CBOE Europe (CEUX) 
25.08.2025  2.339                91,2424                  Turquoise (TQEX) 
25.08.2025  14.795                91,1956                  Xetra 
26.08.2025  3.024                90,6789                  AQUIS (AQEU) 
26.08.2025  27.642                90,8315                  CBOE Europe (CEUX) 
26.08.2025  6.630                90,8197                  Turquoise (TQEX) 
26.08.2025  41.581                90,8049                  Xetra 
27.08.2025  6.583                90,1025                  AQUIS (AQEU) 
27.08.2025  36.407                90,1369                  CBOE Europe (CEUX) 
27.08.2025  7.836                90,0605                  Turquoise (TQEX) 
27.08.2025  47.609                90,0084                  Xetra 
28.08.2025  1.509                90,4773                  AQUIS (AQEU) 
28.08.2025  13.574                90,4345                  CBOE Europe (CEUX) 
28.08.2025  2.955                90,4053                  Turquoise (TQEX) 
28.08.2025  16.688                90,4312                  Xetra 
29.08.2025  6.318                89,6228                  AQUIS (AQEU) 
29.08.2025  40.834                89,6486                  CBOE Europe (CEUX) 
29.08.2025  10.355                89,6575                  Turquoise (TQEX) 
29.08.2025  46.666                89,6546                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
25.08.2025  53                  83,2500                  AQUIS (AQEU) 
25.08.2025  2.852                83,2962                  CBOE Europe (CEUX) 
25.08.2025  585                 83,1991                  Turquoise (TQEX) 
25.08.2025  4.354                83,2982                  Xetra 
26.08.2025  4.292                83,0618                  CBOE Europe (CEUX) 
26.08.2025  1.332                83,0640                  Turquoise (TQEX) 
26.08.2025  13.726                83,0011                  Xetra 
27.08.2025  67                  82,3000                  AQUIS (AQEU) 
27.08.2025  5.634                82,2994                  CBOE Europe (CEUX) 
27.08.2025  1.252                82,2474                  Turquoise (TQEX) 
27.08.2025  12.582                82,3453                  Xetra 
28.08.2025  3.654                82,7392                  CBOE Europe (CEUX) 
28.08.2025  1.152                82,7467                  Turquoise (TQEX) 
28.08.2025  6.386                82,7654                  Xetra 
29.08.2025  69                  82,0478                  AQUIS (AQEU) 
29.08.2025  5.898                82,0476                  CBOE Europe (CEUX) 
29.08.2025  1.380                81,9608                  Turquoise (TQEX) 
29.08.2025  16.132                82,0341                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756816500480 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
