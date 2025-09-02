DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 15
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 15
München (pta000/02.09.2025/14:35 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 25. August 2025 bis einschließlich 31. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 350.337 Stamm- und 81.400 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 25.08.2025 1.756 91,1706 AQUIS (AQEU) 25.08.2025 15.236 91,2215 CBOE Europe (CEUX) 25.08.2025 2.339 91,2424 Turquoise (TQEX) 25.08.2025 14.795 91,1956 Xetra 26.08.2025 3.024 90,6789 AQUIS (AQEU) 26.08.2025 27.642 90,8315 CBOE Europe (CEUX) 26.08.2025 6.630 90,8197 Turquoise (TQEX) 26.08.2025 41.581 90,8049 Xetra 27.08.2025 6.583 90,1025 AQUIS (AQEU) 27.08.2025 36.407 90,1369 CBOE Europe (CEUX) 27.08.2025 7.836 90,0605 Turquoise (TQEX) 27.08.2025 47.609 90,0084 Xetra 28.08.2025 1.509 90,4773 AQUIS (AQEU) 28.08.2025 13.574 90,4345 CBOE Europe (CEUX) 28.08.2025 2.955 90,4053 Turquoise (TQEX) 28.08.2025 16.688 90,4312 Xetra 29.08.2025 6.318 89,6228 AQUIS (AQEU) 29.08.2025 40.834 89,6486 CBOE Europe (CEUX) 29.08.2025 10.355 89,6575 Turquoise (TQEX) 29.08.2025 46.666 89,6546 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 25.08.2025 53 83,2500 AQUIS (AQEU) 25.08.2025 2.852 83,2962 CBOE Europe (CEUX) 25.08.2025 585 83,1991 Turquoise (TQEX) 25.08.2025 4.354 83,2982 Xetra 26.08.2025 4.292 83,0618 CBOE Europe (CEUX) 26.08.2025 1.332 83,0640 Turquoise (TQEX) 26.08.2025 13.726 83,0011 Xetra 27.08.2025 67 82,3000 AQUIS (AQEU) 27.08.2025 5.634 82,2994 CBOE Europe (CEUX) 27.08.2025 1.252 82,2474 Turquoise (TQEX) 27.08.2025 12.582 82,3453 Xetra 28.08.2025 3.654 82,7392 CBOE Europe (CEUX) 28.08.2025 1.152 82,7467 Turquoise (TQEX) 28.08.2025 6.386 82,7654 Xetra 29.08.2025 69 82,0478 AQUIS (AQEU) 29.08.2025 5.898 82,0476 CBOE Europe (CEUX) 29.08.2025 1.380 81,9608 Turquoise (TQEX) 29.08.2025 16.132 82,0341 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756816500480 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)