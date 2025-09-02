New York - Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten und teils stark fallende Technologieaktien haben am Dienstag die grossen US-Aktienindizes belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 45.180 Punkte. Damit entfernte sich der Dow wieder von dem vor kurzem erreichten Rekordhoch von knapp 45.758 Zählern. Am Montag waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Die Gefahr weiter steigender Staatsschulden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab