Chicago (ots/PRNewswire) -Erfahrene Leiterin für den Umsatzbereich, die eine ehrgeizige Wachstumsstrategie in der gesamten Region vorantreibtCision, ein weltweit führender Anbieter von Medien- und Verbraucherinformationen, gab heute die Ernennung von Gianna Jackson zur Chief Revenue Officer für Nord- und Südamerika bekannt, die an den Global Chief Revenue Officer, Steve Boyes, berichtet.In dieser Funktion wird Gianna Cisions kommerzielle Strategie und Umsetzung in Nord- sowie Südamerika leiten und das Unternehmen dabei unterstützen, seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen sowie gleichzeitig der Kundschaft einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.Gianna bringt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung aus globalen Technologie- und SaaS-Unternehmen mit, darunter InMoment und OpenText. Bei InMoment half sie bei der Skalierung des Umsatzes und förderte ein erhebliches Kundenwachstum bei Unternehmenskunden. Bei OpenText hatte sie leitende Positionen inne, in denen sie leistungsstarke Teams aufbaute und entwickelte, die Markteinführung verstärkte sowie den Kundeneinfluss in großem Umfang ausbaute."Ich bin begeistert, Cision zu so einem spannenden Zeitpunkt beizutreten", sagte Gianna Jackson, Chief Revenue Officer, Region Amerika. "Die Plattform, die Produkte sowie die Beschäftigten von Cision sind einzigartig positioniert, um Kunden dabei zu helfen, die Macht der Medien und der Verbraucherinformationen zu nutzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Steve, dem Executive Leadership Team und dem gesamten Amerika-Team, um das Wachstum voranzutreiben und unsere Partnerschaften mit den Kunden zu stärken.""Gianna ist eine bewährte Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum und dem Aufbau von Weltklasse-Teams", sagte Steve Boyes, Global Chief Revenue Officer, Cision. "Ihr Fachwissen sowie ihre Führungsqualitäten werden entscheidend sein, wenn wir unsere globale Geschäftsstrategie ausrichten, die Umsatzentwicklung beschleunigen und unseren Kunden zum Erfolg verhelfen."Gianna wird außerdem Mitglied des Executive Leadership Team (ELT) von Cision, was die Bedeutung ihrer Rolle bei der Gestaltung der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens widerspiegelt.Informationen zu CisionCision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing und soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unsere fundierten Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen - darunter 84 % der Fortune 500 -, das für sie wichtigste Publikum zu sehen und gesehen zu werden, es zu verstehen und verstanden zu werden.