Berlin / Gwatt - Der Solarzellen-Hersteller Meyer Burger hat den Betrieb seiner Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt am 1. September eingestellt. Die Suche nach Investoren für die Standorte in Hohenstein-Ernstthal bei Chemnitz sowie in Bitterfeld-Wolfen «hat bisher zu keinem Ergebnis geführt», erklärte die Insolvenzrechtskanzlei Flöther & Wissing am Dienstag. Fast 500 und damit ein Grossteil der Beschäftigten wurden freigestellt beziehungsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab