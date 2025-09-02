Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update. Wir haben für Sie heute einen echten Kracher aus der Welt der Elektro-Performance. Mercedes hat mit dem Concept AMG GT XX in Süditalien eine Rekordfahrt hingelegt, die selbst hartgesottene Motorsport-Fans zum Staunen bringt. Ganze 25 Bestmarken wurden dabei aufgestellt - darunter auch der Rekord für die längste Distanz, die ein Elektroauto je innerhalb von 24 Stunden zurückgelegt hat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
