Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 septembre/September 2025) - The common shares of Super Lithium Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Super Lithium Inc. is a Canadian resource company involved in the identification and advancement of lithium exploration properties. The Company has the option to acquire a 100% interest, subject to a 2% net smelter returns royalty, in the Railroad Valley Property, which consists of 112 unpatented placer mining claims covering approximately 906 hectares located in Nye County, Nevada.

_________________________________

Les actions ordinaires de Super Lithium Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Super Lithium Inc. est une entreprise canadienne de ressources impliquée dans l'identification et le développement de propriétés d'exploration de lithium. La société a l'option d'acquérir un intérêt de 100 %, sous réserve d'une redevance de 2 % sur les retours de fonderie nets, dans la propriété de Railroad Valley, qui se compose de 112 claims miniers du placer non brevetés couvrant environ 906 hectares situés dans le comté de Nye, au Nevada.

Issuer/Émetteur: Super Lithium Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SL NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 13 497 500 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 7 372 170 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 867888 10 9 ISIN: CA867888 10 9 2 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 3 SEPT 2025 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for SL. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)