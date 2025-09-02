Zürich - Der US-Dollar hat am Dienstag zunächst gegenüber Euro und Franken zugelegt. Doch dann gab er im Verlauf einen Teil der Gewinne wieder ab. Grund dafür sind die Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1672 gehandelt nach 1,1627 am Mittag beziehungsweise 1,1687 Dollar am Morgen. Derweil kostet ein Dollar zuletzt 0,8029 Franken. Das ist klar weniger als am Mittag (0,8056) aber mehr als am Morgen (0,8018). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab