United Internet ist in Einzelteilen deutlich mehr wert. Kursrally dank weniger 5G-Ausgaben?

United Internet ist an der Börse unterbewertet, da seine Töchter 1&1 und Ionos im Einzelnen mehr wert sind. Durch die geplante Aufstockung auf 90 % bei 1&1 will United Internet diesen sogenannten Konglomeratsabschlag reduzieren. Die 5G-Strategie von 1&1 und das National Roaming mit Vodafone könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen, indem sie die teuren Netzausbau-Investitionen begrenzen. Weniger Ausgaben für 5G würden den Cashflow von United Internet verbessern und den Wert des Unternehmens steigern.

United Internet: ein vielschichtiges Konglomerat für die Digitalwirtschaft Der deutsche Telekommunikations- und Internetkonzern United Internet ist ein Gigant, dessen Wert an der Börse jedoch oft unterschätzt wird. Das Unternehmen, das von Gründer und CEO Ralph Dommermuth geführt wird, ist ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Geschäftsbereichen. Im Zentrum stehen dabei die beiden großen Säulen: der Webhosting-Spezialist Ionos und der Mobilfunkbetreiber 1&1. Während Ionos mit Cloudlösungen und Webhosting vor allem kleine sowie mittlere Geschäftskunden bedient, ist 1&1 mit seinem breiten Angebot an Mobilfunk- und Festnetztarifen im Privatkundengeschäft fest verankert.







