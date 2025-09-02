Mit den "Masterplänen" hat Elon Musk lange Zeit die strategische Ausrichtung bei Tesla vorgegeben - etwa mit einem teuren Sportwagen zu starten und in der Folge immer günstigere Autos zu ergänzen. Nur zwei Jahre nach dem dritten Teil ist nun Part 4 erschienen. Selbst aus dem Tesla-nahen Lager gibt es dafür Gegenwind. Der erste "Master Plan" aus dem Jahr 2006 hatte Tesla wirklich auf Jahre geprägt und die Mission vorgegeben. Damals kündigte Musk (noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net