DJ Moody's bestätigt Bayer mit Baa2 - Ausblick weiter negativ
DOW JONES--Die Bonität von Bayer ist stabil. Die Ratingagentur Moody's hat ihre Einstufung mit Baa2 bestätigt. Der Ausblick bleibt negativ. Eine Hochstufung in den kommenden 18 Monaten sei unter anderem angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der Rechtsfälle in den USA unwahrscheinlich, so die Agentur weiter. Auf der anderen Seite loben die Analysten das starke und diversifizierte Geschäft des Konzerns mit einer führenden Position im Bereich Agrarchemie und soliden Pharma-Geschäften in mehreren Kategorien.
September 02, 2025
