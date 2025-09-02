Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag unter Druck geraten. Denn der US-Aktienmarkt startete tiefrot in den September und zog die deutschen Werte mit nach unten. Zudem sind in der Eurozone in mehreren Ländern die Staatsanleiherenditen gestiegen, was sich ebenfalls dämpfend auswirkt. So schlossen fast alle Dax-Aktien im Minus.Der Dax rutschte deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die er erst tags zuvor wieder überwunden hatte. Die Anleger werden angesichts der erreichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
