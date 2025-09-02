Anzeige / Werbung

Marvell Technology Aktie: Rekordzahlen, aber Kursabsturz - wie geht es mit den KI-Chips weiter?

Marvell Technology hat im jüngsten Quartal mit einem Umsatzsprung von 58 % auf über 2 Mrd. US-Dollar und einem mehr als verdoppelten Gewinn die Erwartungen übertroffen. Dennoch rauschte die Aktie nach den Zahlen kräftig nach unten - Anleger reagierten enttäuscht auf die vorsichtigere Prognose fürs Data-Center-Geschäft, das inzwischen drei Viertel der Erlöse ausmacht. Dabei gilt Marvell gerade hier als einer der wichtigsten Profiteure des KI-Booms: Das Unternehmen liefert spezialisierte Chips, Custom-ASICs und optische Verbindungen für Cloud-Riesen wie Amazon, Microsoft und Co. Die Frage bleibt: War der Rücksetzer nur eine Übertreibung - oder ein Warnsignal vor einem härteren Wettbewerb im AI-Sektor?

Ein Blick in die Unternehmensgeschichte zeigt, wie stark Marvell seine Position ausgebaut hat. Seit der Gründung 1995 und den ersten Chips für Festplatten hat sich das Unternehmen durch kluge Übernahmen - zuletzt Inphi und Innovium - zum Infrastruktur-Spezialisten für Datenzentren und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke entwickelt. Mit dieser Fokussierung ist Marvell heute ein zentraler Player im KI-Zeitalter, in dem Daten schneller bewegt, gespeichert und verarbeitet werden müssen. Anleger blicken daher gespannt auf die kommenden Quartale: Ab 2026 sollen neben weiterem Umsatzwachstum auch steigende Margen für Rückenwind sorgen. Ob der aktuelle Kursrückgang eine günstige Einstiegschance bietet, werden wir im Detail in unserer heutigen Analyse mit dem Freestoxx-Tool beleuchten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.