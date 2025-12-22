Anzeige
WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC
Tradegate
22.12.25 | 15:46
79,38 Euro
-1,55 % -1,25
Branche
Medien
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
NETFLIX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NETFLIX INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
79,4879,5415:47
79,4479,5015:47
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COEUR MINING
COEUR MINING INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COEUR MINING INC16,685+6,89 %
FREEPORT-MCMORAN INC43,095+2,72 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC168,12-1,14 %
MARVELL TECHNOLOGY INC72,60+1,11 %
MICRON TECHNOLOGY INC232,85+2,58 %
NETFLIX INC79,38-1,55 %
NEWMONT CORPORATION89,56+3,53 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION11,700+4,46 %
WARNER BROS DISCOVERY INC24,530+3,35 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.