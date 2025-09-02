Deutz-Aktien konnten am Dienstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 4,27 Prozent klarer Sieger im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 9,28 Euro, das Tageshoch hat man mit 9,84 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man drei Kaufempfehlungen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 9,70 Euro und 11,30 Euro. Alle Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste Kursziel weist eine ...

