Wer vor 30 Jahren in den Energy-Drink-Hersteller Monster Beverage investiert und die Aktien bis heute gehalten hat, kann sich über eine unglaubliche Performance von +444.868 Prozent freuen. Performance-Gewinner. Wer in den 1990er-Jahren die richtigen Aktien gekauft und bis heute gehalten hat, konnte ein riesiges Vermögen anhäufen. Eine aktuelle Auswertung des Marktstrategen Charlie Bilello zeigt, welche Titel seit Mitte der 1990er-Jahre den größten Wertzuwachs erzielt haben. An der Spitze steht dabei eine Aktie, die nur wenigen bekannt sein dürfte: Monster Beverage. Seit dem Börsengang im Jahr 1995 legte die Aktie des Herstellers von Energy Drinks um unglaubliche +444.868 Prozent zu.
