Führende Investoren mit einem langfristigen strategischen Fokus führen eine transformative Transaktion im Flugzeug-Leasingsektor durch

Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo und Brookfield haben eine endgültige Übereinkunft zur Übernahme der Air Lease Corporation durch ein neu gegründetes Unternehmen, die Sumisho Air Lease Corporation (Ireland) DAC, getroffen

Air Lease wird in Sumisho Air Lease Corporation ("Sumisho Air Lease") umbenannt. Das Auftragsbuch soll im Rahmen der Transaktion an SMBC Aviation Capital übertragen werden. SMBC Aviation Capital wird als Servicer für das Portfolio von Sumisho Air Lease fungieren

Apollo und Brookfield werden Kapital zur Unterstützung der Übernahme bereitstellen und sich damit Sumitomo Corporation und SMBC Aviation Capital als Investoren mit den gleichen Interessen und Zielen anschließen

Sumisho Air Lease wird optimal aufgestellt sein, um von der Nachfrage seitens Fluggesellschaften und Investoren in einem Umfeld mit begrenztem Angebot zu profitieren

Sumisho Air Lease soll künftig ein Flugzeug-Leasinggeber mit Investment-Grade-Rating werden, der weltweit über ein vielfältiges Kundenportfolio von Fluggesellschaften und eine Flugzeugflotte mit neuesten Technologien verfügt

Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo Managed Funds ("Apollo") und Brookfield haben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb der Air Lease Corporation ("Air Lease") bekannt gegeben, einem führenden Flugzeug-Leasinggeber, der von Steven F. Udvar-Házy und John L. Plueger gegründet wurde und dessen Portfolio hauptsächlich Flugzeuge mit neuer Technologie umfasst. Nach dem Closing wird Air Lease in Sumisho Air Lease umbenannt, ein neu gegründetes Unternehmen. Apollo und Brookfield haben zugesagt, Kapital zur Unterstützung der Transaktion bereitzustellen.

Die Bedingungen der Vereinbarung sehen vor, dass die Stammaktionäre von Air Lease 65,00 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten. Dies ergibt eine Gesamtbewertung von rund 7,4 Milliarden US-Dollar bzw. rund 28,2 Milliarden US-Dollar einschließlich der zu übernehmenden oder zu refinanzierenden Verbindlichkeiten abzüglich Barmitteln. Die Geldleistung entspricht einem Aufschlag von 7 gegenüber dem Allzeithoch des Schlusskurses der Air Lease-Aktie am 28. August 2025, einen Aufschlag in Höhe von 14 gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs während des 30-tägigen Handelszeitraums, der am 29. August 2025 endete, und einen Aufschlag in Höhe von 31 gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs während des letzten zwölfmonatigen Handelszeitraums, der am 29. August 2025 endete.

Die Position von Sumisho Air Lease als etablierter Flugzeug-Leasinggeber und die branchenführenden Kompetenzen von SMBC Aviation Capital sorgen für die nötige Größenordnung und finanzielle Stärke, um den sich schnell wandelnden und immer komplexeren Anforderungen der Fluglinienkunden Rechnung zu tragen. Außerdem wird Sumisho Air Lease von der großen Expertise und dem langjährigen Engagement der Sumitomo Corporation und SMBC Aviation Capital im Bereich Flugzeug-Leasing profitieren.

Takao Kusaka, Group CEO der Transportation Construction Systems Group der Sumitomo Corporation, erklärte:

"Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit SMBC Aviation Capital, Apollo und Brookfield diese bedeutende Vereinbarung geschlossen zu haben."

"Wir werden durch diese Transaktion eine größere Reichweite und Profitabilität erzielen und das Flugzeug-Leasinggeschäft der Sumitomo Corporation Group als eines der weltweit größten in Bezug auf die Anzahl der eigenen und verwalteten Flugzeuge positionieren. Ein zentraler Bestandteil dabei ist das äußerst attraktive Portfolio von Sumisho Air Lease, das hauptsächlich aus Flugzeugen mit neuer Technologie besteht."

"Dies wird unseren Stellenwert in der Branche weiter stärken und sich positiv auf unseren Wettbewerbsvorteil auswirken. Sumisho Air Lease wird ein zentraler Bestandteil der umfangreichen Investitionen der Sumitomo Corporation Group im Bereich Luftfahrt sein. Die Eingliederung von Sumisho Air Lease in das Ökosystem der Aktionäre eröffnet eine wunderbare Möglichkeit, neue Synergien zu schaffen."

Peter Barrett, Chief Executive Officer von SMBC Aviation Capital, sagte:

"Diese Transaktion transformiert unser Geschäft und die gesamte Leasinglandschaft. Durch die Investition in Sumisho Air Lease, den Erwerb ihres Auftragsbuchs und indem wir zum Servicer für den Großteil des Portfolios von Sumisho Air Lease werden, werden wir unsere finanzielle Größe und Stärke einsetzen können, um den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen und eine strategische Führungsrolle bei der Neugestaltung unserer Branche zu übernehmen."

"Skaleneffekte sind in unserer Branche, die sich rasant weiterentwickelt und ummfangreiche und diverse Kapitalquellen erfordert, von entscheidender Bedeutung. Nur so können wir unseren Airline- und Investorenkunden die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die sie benötigen."

"Als eine der renommiertesten Leasing-Plattformen mit einem Portfolioschwerpunkt auf liquiden, gefragten Flugzeugen mit neuer Technologie bietet Air Lease eine attraktive Gelegenheit für Co-Investoren."

Jamshid Ehsani, Partner, Apollo, sagte:

"Die Partnerschaft von Apollo mit SMBC Aviation Capital und Sumitomo Corporation ist ein Beleg für unser Grundprinzip, Unternehmen maßgeschneiderte, skalierbare und innovative Kapitalösungen zur Verfügung zu stellen. Diese bedeutende Branchentransaktion verdeutlicht, wie flexibel das langfristige Versicherungskapital von Apollo ist und wie kreativ unser Ansatz für hochwertige Kapitallösungen ist. Apollo kann auf eine herausragende und langjährige Erfolgsbilanz bei Luftfahrtinvestitionen zurückblicken, angeführt von unseren Branchenexperten bei Perseus Aviation. Wir freuen uns, nun die gesamte Stärke des Apollo-Ökosystems für den Erfolg dieser Transaktion einzusetzen."

Craig Noble, CEO von Brookfield Credit, sagte:

"Wir freuen uns, mit SMBC Aviation Capital und Sumitomo Corporation eine Partnerschaft bei dieser bahnbrechenden Transaktion eingegangen zu sein, die die Fähigkeit von Brookfield zur Bereitstellung hybrider Lösungen in einem Umfeld mit wachsendem Bedarf an privatem Kapital unterstreicht. Durch die Verbindung unserer Expertise im Kreditwesen, unserer Branchenkenntnisse und unseres Kapitals mit den Stärken unseres strategischen Partnermanagers Castlelake einem Marktführer bei Investitionen in die Luftfahrt zeigt diese Transaktion eindrücklich, wie wichtig Flexibilität und Größe auf dem heutigen Markt sind."

Zusätzliche Details zur Transaktion

SMBC, Citi und die Goldman Sachs Bank USA haben im Rahmen der Transaktion eine Finanzierungszusage in Höhe von 12,1 Milliarden US-Dollar gegeben.

Es wird erwartet, dass Sumisho Air Lease ein Investment-Grade-Rating von S&P, Fitch und Kroll erhalten wird.

Das Board of Directors von Air Lease hat der Vereinbarung einstimmig zugestimmt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Closing-Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Stammaktionäre von Air Lease und der Erteilung bestimmter regulatorischer Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Die Directors und bestimmte Executive Officers von Air Lease haben zugesagt, mit den von ihnen gehaltenen Stammaktien für die Transaktion zu stimmen.

Berater

Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs International fungieren als Finanzberater für SMBC Aviation Capital. Davis Polk Wardwell LLP sowie McCann Fitzgerald fungieren als Rechtsberater für SMBC Aviation Capital. Goldman Sachs Japan und Citigroup Global Markets Japan fungieren als Finanzberater für die Sumitomo Corporation. Norton Rose Fulbright fungiert als Rechtsberater für die Sumitomo Corporation. Milbank LLP fungiert als Rechtsberater für Apollo und Brookfield.

Hinweise für die Redaktion

Über die Sumitomo Corporation

Die Sumitomo Corporation (TYO: 8053) ist ein integriertes Unternehmen für Trading und Unternehmensinvestitionen mit einem starken globalen Netzwerk, das 127 Büros in 64 Ländern und Regionen umfasst. Die Sumitomo Corporation Group setzt sich aus rund 500 Unternehmen und 80.000 Mitarbeitern auf konsolidierter Basis zusammen. Die Geschäftsaktivitäten der Unternehmensgruppe verteilen sich auf die folgenden neun Sparten: Stahl, Automobil, Transport- und Bausysteme, vielfältige Stadtentwicklung, Medien und Digital, Lifestyle-Geschäft, Bodenschätze, chemische Lösungen und den Geschäftsbereich der Energietransformation. Die Sumitomo Corporation will gemäß ihrem Unternehmensmotto "Das Leben der Menschen und die Welt bereichern", das auf der seit über 400 Jahren überlieferten Unternehmensphilosophie von Sumitomo basiert, einen größeren Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Sumitomo Corporation.

Über SMBC Aviation Capital

SMBC Aviation Capital ist, nach Flugzeugbestand, ein weltweit führender Flugzeug-Leasinggeber. Das Unternehmen profitiert von der starken Unterstützung seiner Aktionäre, der Sumitomo Mitsui Financial Group und der Sumitomo Corporation. SMBC Aviation Capital hat einen erstklassigen globalen Kundenstamm von Fluggesellschaften mit einem Portfolio, das zu 87 aus Schmalrumpfflugzeugen und zu 73 aus Flugzeugen mit neuer Technologie besteht (nach Nettobuchwert). SMBC Aviation Capital ist äußerst kapitalstark und hält ein A- und BBB+ Rating von S&P bzw. Fitch, was die langfristige Stärke des Geschäfts widerspiegelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.smbc.aero/.

Über Apollo

Apollo ist ein dynamisch wachsender, globaler Verwalter alternativer Vermögenswerte. Wir wollen mit unserem Vermögensverwaltungsgeschäft für unsere Kunden in jedem Bereich des Risiko-Ertrags-Spektrums, von Investment-Grade-Anleihen bis hin zu Private Equity, überdurchschnittliche Renditen erzielen. Seit über drei Jahrzehnten hat unsere Anlageexpertise über unsere vollständig integrierte Plattform hinweg die finanziellen Renditeerwartungen unserer Kunden erfüllt und Unternehmen innovative Kapitalösungen für ihr Wachstum zur Verfügung gestellt. Über Athene, unser Altersvorsorgegeschäft, spezialisieren wir uns auf die Unterstützung unserer Kunden bei der Erreichung finanzieller Sicherheit durch die Bereitstellung einer Reihe von Altersvorsorgeprodukten und als Lösungsanbieter für Institutionen. Unser geduldiger, kreativer und kompetenter Investitionsansatz dient unseren Kunden, den Unternehmen, in die wir investieren, unseren Mitarbeitern und den Gemeinschaften, auf die wir Einfluss haben, gleichermaßen, da er ihnen mehr Chancen eröffnet und positive Ergebnisse erzielt. Mit Stand zum 30. Juni 2025 hat Apollo Vermögenswerte in Höhe von rund 840 Milliarden US-Dollar verwaltet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.apollo.com.

Über Brookfield

Brookfield Asset Management (NYSE: BAM, TSX: BAM) ist ein führender internationaler Vermögensverwalter für alternative Anlageprodukte mit Hauptsitz in New York, der Vermögenswerte in Höhe von über 1 Billion US-Dollar verwaltet. Brookfield investiert Kundenkapital langfristig mit einem Schwerpunkt auf Sachwerten und Unternehmen aus dem Bereich der Grundversorgungsdienstleistungen, die das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden. Anleger auf der ganzen Welt können über Brookfield in eine Vielzahl alternativer Anlageprodukte investieren darunter öffentliche und private Pensionskassen, Stiftungen und stiftungsähnliche Einrichtungen, Staatsfonds, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und private Vermögensanleger. Wir bauen auf der Tradition von Brookfield als Eigentümer und Betreiber auf, um über Konjunkturzyklen hinweg in Werte zu investieren und für unsere Kunden hohe Renditen zu erzielen.

Brookfield Credit hat mit Stand zum 6. August 2025 weltweit Vermögenswerte in Höhe von rund 332 Milliarden US-Dollar verwaltet, wobei der Schwerpunkt auf einer breiten Palette von privaten Kreditinvestitionsstrategien liegt, einschließlich Infrastruktur, erneuerbare Energien, Immobilien, durch Vermögenswerte besicherte Kredite und Unternehmenskredite. Die Renditeprofile reichen von Investment Grade über Sub-Investment Grade bis hin zu opportunistischen Anlagen. Das Unternehmen kombiniert die umfassende Plattform für Direktinvestitionen von Brookfield, die über mehrere Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde, mit den strategischen Partnern von Brookfield, zu denen Oaktree Capital Management, Castlelake, LCM Partners, 17Capital und Primary Wave Music zählen. Als einer der größten und erfahrensten Kreditverwalter der Welt bietet Brookfield Credit Kreditnehmern flexible, spezialisierte Kapitalösungen und verfolgt das Ziel, attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.bam.brookfield.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250902417541/de/

Contacts:

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an:



SMBC Aviation Capital

Conor Irwin, SVP Communications (für Medien) +353 87 381 6106

Mark Allen, Head of Corporate Finance (für Investoren) +353 87 226 3622



FGS Global (für SMBC Aviation Capital) SMBCAviation-LON@fgsglobal.com

Richard Webster-Smith +44 7796 708551

Rory King +44 7917 086 227



Für Sumitomo Corporation

Corporate Communications Department

Kontakt aufnehmen Sumitomo Corporation



Für Apollo

Noah Gunn, Global Head of Investor Relations

+1 (212) 822-0540

IR@apollo.com



Joanna Rose, Global Head of Corporate Communications

+1 (212) 822-0491

Communications@apollo.com



Für Brookfield

Rachel Wood, Vice President, Communications

+1 (212) 618-3490

Rachel.wood@brookfield.com