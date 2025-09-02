DJ INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf

DOW JONES--Flatexdegiro - und nicht Just Group - werden neu in den Stoxx-600-Index aufgenommen. Der Indexbetreiber Stoxx Ltd. korrigierte am Dienstagabend seine Mitteilung vom Montag und begründete dies mit Datenunstimmigkeiten.

Die nachfolgend aufgelisteten Änderungen werden mit der Öffnung der europäischen Märkte am 22. September wirksam:

=== + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Argenx - Deutsche Bank - Siemens Energy HERAUSNAHME - Nokia - Pernod Ricard - Stellantis + STOXX-50 AUFNAHME - BBVA - Rheinmetall HERAUSNAHME - BASF - Mercedes-Benz + STOXX-600 AUFNAHME - Abivax - Camurus - Flatexdegiro - Fraport - Nordex - Unicaja Banco - Zegona Communications HERAUSNAHME - Banca Popolara di Sondrio - Carl Zeiss Meditec - Computacenter - Embracer Group - Gerresheimer - Redcare Pharmacy - Verallia ===

September 02, 2025 16:46 ET (20:46 GMT)

