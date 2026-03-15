Der Start in die Woche hätte für den RuMaS Trading-Tipp kaum unerwarteter verlaufen können. Bereits zu Wochenbeginn wurde die Aktie am Einstiegskurs ausgestoppt. Aktuell gibt es keine Strategie für einen erneuten Einstieg.Die Konsequenz? Wir nehmen den Online-Broker aus der begehrten RuMaS Trading-Liste. Mit Blick auf den Chart ist aktuell Vorsicht angesagt. In einer Zeit, in der der Aktienmarkt ohnehin von Unsicherheit und Volatilität geprägt ist, ...

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