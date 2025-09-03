QAD Inc., das Unternehmen, das Fertigungs- und Lieferketten mit intelligenten, anpassungsfähigen Cloud-Lösungen transformiert, gab heute die Ernennung von Amit Sharma zum President des neu etablierten Geschäftsbereichs ERP bekannt. Ab dem 1. September wird Sharma die Mission von QAD leiten, ERP für die Fertigungsindustrie neu zu definieren und den Umstieg des Unternehmens von traditionellen Aufzeichnungssystemen auf KI-gestützte Handlungssysteme zu beschleunigen.

Amit Sharma, QAD President of ERP

Sharma war zuvor Vice President of Product für verarbeitende Industrien bei SAP. Im Laufe seiner 20-jährigen Karriere stand er an der Spitze der ERP-Innovation, lancierte und skalierte moderne Cloud-Lösungen für einige der komplexesten Fertigungsumgebungen der Welt. Sharma, der für seine Fähigkeit bekannt ist, umfassende Branchenexpertise mit einer starken Kundenorientierung zu verknüpfen, hat sich den Ruf aufgebaut, Herstellern dabei zu helfen, Effizienz, Agilität und Wettbewerbsvorteil durch Technologie zu steigern.

"Das ist ein wichtiger Moment für die Fertigungstechnologie", sagte Sanjay Brahmawar, CEO von QAD. "Wir konzipieren ERP durch den Einsatz von Champion AI neu und helfen Herstellern dadurch, von starren, traditionellen Systemen auf intelligente, adaptive Plattformen umzustellen, die Entscheidungen in Echtzeit und Ergebnisse fördern. Amit hat die Expertise, Vision und Leidenschaft, die für die Leitung dieser Transformation erforderlich sind. Seine Ernennung ist ein bedeutender Schritt für unsere Mission, die Rolle von ERP in der modernen Fertigung zu revolutionieren."

Amit Sharma fügte hinzu: "Ich freue mich, mich QAD zu einem Zeitpunkt anzuschließen, an dem die Fertigungsindustrie vor beispiellosen Veränderungen steht. Hersteller brauchen nicht nur Systeme, um Vergangenes aufzuzeichnen sie brauchen intelligente Plattformen, die die Zukunft lenken. QADs Vision von adaptivem, KI-gestütztem ERP ist genau das, worauf die Branche gewartet hat, und ich freue mich darauf, diese Vision gemeinsam mit unseren Teams und Kunden im großen Maßstab zu verwirklichen."

Weitere Informationen zu QAD und dem Führungsteam finden Sie unter www.qad.com.

Über QAD Redzone

QAD Inc. schafft und befähigt anpassungsfähige Unternehmen. Die Cloud-basierten Fertigungs- und Lieferkettenlösungen von QAD ermöglichen die Abstimmung und Optimierung von Menschen, Prozessen und Systemen und helfen Unternehmen auf diese Weise dabei, notwendige Fortschritte zu erzielen. Tausende von Unternehmen haben QAD-Unternehmenslösungen weltweit implementiert, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Connected Workforce (Redzone), Process Intelligence, Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Advanced Scheduling, Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Digital Commerce und Enterprise Quality Management System (EQMS). Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie +1 805-566-6100 an. Finden Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

