Textron Aviation Inc., eine Tochtergesellschaft der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute die Einführung von ProParts+ bekannt, eine neue Ergänzung der branchenweit führenden ProAdvantage Unterstützungsprogramme des Unternehmens, die speziell für die Betreiber der Cessna Citation 525 Serie konzipiert wurden. ProParts+ basiert auf dem bewährten Fundament des ProParts Programms und bietet eine erweiterte Abdeckung, um die wichtigsten vom Kunden identifizierten Prioritäten zu erfüllen und die operative Planbarkeit zu verbessern.

Textron Aviation announced the launch of ProParts+, a new addition to the company's industry-leading ProAdvantage support programs, designed specifically for Cessna Citation 525 series operators. (Textron Aviation)

"Die Erweiterung unseres ProAdvantage Portfolios durch ProParts+ spiegelt unsere fortgesetzten Investitionen in die langfristige Unterstützung der Citation 525 Serie wider", so Brad White, Senior Vice President, Global Parts Distribution. "ProParts+ ist eine direkte Reaktion auf das Kundenfeedback. Wir haben dieses Programm für eine größere Sicherheit entwickelt und um einen höheren Wert zu bieten, indem teure Komponenten und Verbrauchsmaterialien abgedeckt werden, die unseren Betreibern am wichtigsten sind."

ProParts+ führt mehrere neue Vorteile für die 525 Serie ein, darunter:

Fahrwerksabdeckung Erweiterte Abdeckung vom Zapfen abwärts, einschließlich bestimmter Korrosionsschutzkomponenten und Serienteile und nicht serialisierter Komponenten, die normalerweise von der ProParts Abdeckung ausgeschlossen sind. Dies kann Zapfen, anhängende Verbindungen, Achsen, oleochemische Erzeugnisse, Flatterdämpfer, Räder, Aktoren, Hydraulikleitungen, Leitungsbündel und Hardware in der Flugzeugnase und den Hauptradkästen umfassen.

Verbrauchsmaterialien Abdeckung für Artikel, wie beispielsweise bestimmte korrosionshemmende Verbindungen (CICs) und Treibstoff-Testkits

Standard-Frachtabdeckung für abgedeckte Teile enthalten

Vertragsabfindungsoption vorzeitige Kündigung aufgrund von Flugzeugverkäufen möglich

Das ProParts Programm von Textron Aviation ist eine ProAdvantage Fixkosteninitiative, die die Wartungsplanung durch die Abdeckung von Flugzeugzellensystemen und Avionikteilen vereinfacht, die für die Linien-, planmäßige und außerplanmäßige Wartung erforderlich sind. Mit planbaren monatlichen Zahlungen basierend auf gemeldeten Flugstunden hilft ProParts Betreibern, ihre Ausgaben konsequent zu verwalten, wobei sie von OEM-Originalteilen oder autorisierten Teilen profitieren.

ProParts+ steht jetzt für Anmeldungen zur Verfügung und wird neben dem bestehenden ProParts Programm angeboten. Für weitere Informationen können Kunden die ProAdvantage Website besuchen.

Über Textron Aviation Parts

Textron Aviation liefert weltweit Flugzeugteile und bietet Serviceprogramme, die entwickelt wurden, um die vorhersehbaren Wartungskosten zu senken. Von der Teilebeschaffung bis zu Garantieansprüchen und der Verwaltung Ihrer ProAdvantage Programme wir sorgen dafür, dass es einfach sein wird. Textron Aviation Parts ist bekannt für sein konkurrenzloses globales Netzwerk aus sieben Ersatzteil-Distributionszentren, 17 Lagerräumen und einer weltweiten Online-Teile-Website. Mit mehr als 150.000 eindeutigen Teilenummern und einem engagierten Team von über 600 Fachleuten ist Textron Aviation Parts hervorragend aufgestellt, um den Ersatzteilbedarf seiner Kunden weltweit zu decken. Weitere Informationen zum Netzwerk globaler Teile von Textron Aviation finden Sie unter https://ww2.txtav.com/Parts/.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

