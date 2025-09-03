Aufatmen in Mountain View: Google darf Chrome behalten - die regulatorische Unsicherheit ist vorbei. Die Alphabet-Aktie springt nach dem Urteil um 7 Prozent nach oben. Für Alphabet-Aktionäre ist es eine erlösende Nachricht: Das US-Bezirksgericht in Washington hat entschieden, dass Google weder seinen Browser Chrome noch das mobile Betriebssystem Android verkaufen muss. Die drohende Zerschlagung des Internetgiganten, die seit Monaten als "Worst-Case-Szenario" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE