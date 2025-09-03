Wie das Handelsblatt berichtete, warnt der Bafin-Präsident Mark Branson vor den Gefahren an den Finanzmärkten. Eine Konsolidierung des europäischen Bankensektors ist nicht gleichzusetzen mit einem zu starken Streben nach großen Geldinstituten. Größer bedeutet nicht zwingend besser, insbesondere aus Kundensicht oder für die Wettbewerbssituation. Vor dem Bankengipfel des Handelsblatts am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag betont Herr Branson die Wichtigkeit eines starken Wettbewerbs und ließ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
