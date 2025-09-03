Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Helvetia hat im ersten Halbjahr 2025 erneut eine sehr gute Leistung gezeigt und die Stärke ihrer diversifizierten Geschäftsbasis unter Beweis gestellt.
Die wichtigsten Kennzahlen des Halbjahresabschlusses 2025:
«Unsere starke Leistung im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass wir auf gutem Weg sind unsere Finanzziele zu erreichen. Dank unseres diversifizierten Geschäfts sind wir gut positioniert und auch auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet. Dazu zählte beispielsweise der tragische Erdrutsch im Walliser Dorf Blatten, der sehr deutlich gemacht hat, dass wir von Helvetia für unsere Kundinnen und Kunden da sind, wenn es drauf an kommt», sagt Fabian Rupprecht, Group CEO von Helvetia, zum Halbjahresabschluss 2025. Er ergänzt: «In nächster Zeit steht der geplante Zusammenschluss mit der Baloise im Fokus. Wir sind gut unterwegs und zuversichtlich, dass wir gegen Ende des Jahres 2025 wie geplant zu einem der grössten Versicherer Europas fusionieren werden.»
Helvetia erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2025 Underlying Earnings von CHF 300.8 Mio. und lag damit um 5.5 Prozent über der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2024: CHF 285.2 Mio.). Die bereinigte Eigenkapitalrendite von 14 Prozent liegt im Zielbereich. Wachstumstreiber waren das Nicht-Lebengeschäft und das Nicht-Versicherungsgeschäft. Das Nicht-Lebengeschäft der Gruppe führte erneut die Vorteile der Diversifikation des Portfolios vor Augen. Im Nicht-Versicherungsgeschäft steigerte Helvetia ihre Underlying Earnings verglichen mit dem Vorjahr deutlich. Ursache waren unter anderem gesunkene Kosten und ein starkes Ergebnis im Asset Management nach der Kapitalerhöhung des Helvetia Immobilienfonds. In der Lebensversicherung wuchs der verdiente Anteil der vertraglichen Servicemarge (CSM) als Hauptbestandteil des Ergebnisses um 1 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2024.
Das IFRS-Periodenergebnis im ersten Halbjahr 2025 betrug CHF 320.1 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 258.6 Mio.). Neben den höheren Underlying Earnings fielen die nicht-operativen Effekte - trotz Restrukturierungskosten im ersten Halbjahr 2025 - deutlich positiv aus, nachdem sie im Vorjahr noch negativ zu Buche schlugen. Das IFRS-Ergebnis enthielt einen positiven Effekt aus Marktfluktuationen aufgrund der starken Performance von Investmentfonds. Hauptgrund für die positive Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist, dass Währungseffekte im ersten Halbjahr 2025 positiv ausfielen. Auch positive Neubewertungen von Sachanlagen trugen im ersten Halbjahr 2025 zum erfreulichen Ergebnis bei.
Nicht-Lebengeschäft bleibt primärer Wachstumstreiber
Wie bereits 2024 war das Nicht-Lebengeschäft der Gruppe mit einem währungsbereinigten Zuwachs des Geschäftsvolumens von 4 Prozent auf CHF 4 509.3 Mio. wichtigster Wachstumstreiber. Ursache ist eine Kombination aus starkem Wachstum in profitablen Sparten und einer umsichtigen Strategie in bestimmten Bereichen, in denen Helvetia in Zukunft nur eine begrenzte Rentabilität erwartet. Währungsbereinigt legte Helvetia in allen Nicht-Leben-Segmenten zu.
Deutliche Verbesserung durch technische Profitabilität
Aus diesen Gründen verbesserte sich auch die Combined Ratio der Gruppe auf 93.3 Prozent (1. Halbjahr 2024: 94.5 Prozent). Positiv wirkt sich dies vor allem auf den Schadensatz, aber auch auf den Kostensatz aus, der sich leicht auf 27 Prozent verbesserte (1. Halbjahr 2024: 27.1 Prozent).
Lebengeschäft bleibt stabil
Das Neugeschäftsvolumen im Bereich Leben entwickelte sich erfreulich, und Helvetia steigerte dieses um 12.5 Prozent mit einer Neugeschäftsmarge, die auf dem attraktiven Vorjahresniveau von 4.9 Prozent verharrt. Helvetia ist sowohl im Kollektiv- als auch im Einzel-Lebengeschäft gewachsen, insbesondere in der Schweiz und in Deutschland, Italien und Österreich (GIAM).
Der Bestand der vertraglichen Servicemarge und damit die erwarteten zukünftigen Gewinne nahmen im ersten Halbjahr 2025 um 1 Prozent auf CHF 4 404.4 Mio. zu (31. Dezember 2024: CHF 4 362.9 Mio.).Dabei überwogen das profitable in der Berichtsperiode gezeichnete Neugeschäft und der erwartete Beitrag des Versicherungsbestandes den verdienten Anteil der vertraglichen Servicemarge geringfügig.
Deutliche Verbesserung im Nicht-Versicherungsgeschäft
Hervorragende Kapitalisierung
Auf Kurs bezüglich der Finanzziele
