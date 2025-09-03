Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Zürich, 3. September 2025
«Ich bin über die operative Leistung im ersten Halbjahr 2025 erfreut», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Wir konnten sowohl unser Versicherungs- als auch unser Fee-Geschäft weiter ausbauen und erzielten einen höheren Betriebsgewinn. Zudem steigerten wir die Nettoneugeldzuflüsse im Anlagegeschäft für Drittkunden deutlich und unsere Solvenz ist unverändert stark. Mit diesen Ergebnissen sind wir erfolgreich in unser Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› gestartet und auf Kurs.»
Swiss Life-Gruppe
