EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Expansion

Steyr Motors setzt internationale Expansion mit Eröffnung eines neuen Standorts in Dubai fort



03.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Steyr Motors setzt internationale Expansion mit Eröffnung eines neuen Standorts in Dubai fort Stärkung der Präsenz im Mittleren Osten

Globaler Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika

Dynamischer Wachstumsmarkt mit Absatzpotenzial von mehreren tausend Motoren Steyr, Österreich, 3. September 2025 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, setzt ihre internationale Wachstumsstrategie konsequent fort und eröffnet eine neue Niederlassung in Dubai. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine Präsenz im Mittleren Osten und schafft die Basis, in den kommenden Jahren mehrere tausend Motoren in der Region zu vertreiben. Der Mittlere Osten spielt für Steyr Motors eine wichtige Rolle in der internationalen Expansion. Die Region investiert stark in Infrastruktur, Sicherheitstechnologien und maritime Anwendungen - alles Bereiche, in denen Steyr-Motoren etabliert sind. Der Mittlere Osten ist nicht nur ein dynamischer Wachstumsmarkt, sondern auch geostrategisch ein globaler Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika. Mit einer Niederlassung vor Ort kann Steyr Motors sowohl Kundennähe als auch schnelle Marktreaktionen sicherstellen. Durch die starke Nachfrage nach leistungsstarken und zuverlässigen Antriebslösungen - etwa im Marine-, Verteidigungs- und Spezialfahrzeugbereich - bietet der Standort Dubai erhebliche Absatzpotenziale. Die Leitung des Standorts übernimmt Ian Norton. Norton ist ein renommierter Branchenexperte und war zuletzt CEO der Streit Group, eines führenden Anbieters von gepanzerten Fahrzeuglösungen. Zuvor hatte er über viele Jahre hinweg leitende Positionen beim globalen Motorenhersteller Cummins inne. "Mit dem neuen Standort in Dubai schaffen wir die Basis für nachhaltiges Wachstum in einer der strategisch wichtigsten Regionen der Welt. Wir freuen uns sehr, mit Ian Norton einen hochkarätigen Manager mit internationaler Erfahrung und tiefem Marktverständnis an Bord zu haben", erklärt Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG. Mit der neuen Niederlassung setzt Steyr Motors einen weiteren Meilenstein in seiner globalen Strategie: Ziel ist es, neue Märkte zu erschließen, die Kundennähe zu stärken und die Nachfrage nach innovativen Motorenlösungen langfristig zu bedienen.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk



03.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com



