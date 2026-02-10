© Foto: Adam Smigielski auf Unsplash

Der österreichische Motorenbauer Steyr Motors liefert beeindruckende Zahlen und lässt die Börse aufhorchen. Nach einem starken Geschäftsjahr 2025 mit sattem Umsatzplus wagt das Management eine mutige Prognose für 2026. Die Aktie zeigt sich zuletzt deutlich erholt und notiert aktuell bei 43 Euro.

Analysten sehen weiteres Potenzial, besonders wenn die Marke von 48 Euro nachhaltig überwunden wird. Dann könnte sich der Weg in Richtung 60 bis 80 Euro oder sogar darüber hinaus öffnen. Das Verteidigungsgeschäft brummt. Es gibt neue Großaufträge aus Asien. Die Gewinnmarge klettert. Hinzu kommt eine charttechnisch interessante Ausgangslage, die bei einem Ausbruch über 48 Euro auch das Überschreiten des 200er SMA bedeuten würde. Jetzt könnte es spannend werden.

Zahlen, die überzeugen

Steyr Motors hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 48,5 Millionen Euro abgeschlossen. Das ist ein starker Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis erreichte 5,8 Millionen Euro und bedeutet eine Marge von 11,9 Prozent. Bereinigt um Sondereffekte wie Kosten für Unternehmensberatung und Kapitalmarktaktivitäten ergibt sich sogar ein EBIT von 7,0 Millionen Euro. Für 2026 legt das Management die Messlatte noch höher. Der Umsatz soll auf 75 bis 95 Millionen Euro klettern. Im Mittelfeld würde das nahezu eine Verdoppelung bedeuten. Gleichzeitig peilt der Vorstand eine EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent an. Bei einem Umsatz am oberen Ende der Spanne würde das ein operatives Ergebnis von über 14 Millionen Euro bedeuten. Mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert. Rückenwind kommt von neuen Verträgen, allen voran einem mehrjährigen Rahmenvertrag über 750 Motoren für den asiatischen Marinemarkt. Dazu kommen Entwicklungsaufträge von internationalen Rüstungskonzernen.

Charttechnik

Die Steyr Motors-Aktie notiert aktuell bei ca. 43 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt allerdings noch weit entfernt bei 384,00 Euro, erreicht im März 2025. Das war ein extremer Hype. Die aktuelle Erholung zeigt aber, dass Investoren die positiven Nachrichten honorieren. Entscheidend wird nun die Marke von 48 Euro werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau würde nicht nur charttechnisch ein starkes Kaufsignal darstellen, sondern die Aktie auch zusätzlich über den 200-Tage-Durchschnitt heben. Das gilt in der technischen Analyse als wichtiges Zeichen für eine intakte, langfristige Aufwärtsbewegung. Bei einem erfolgreichen Durchbruch wäre der Weg frei in Richtung 60 bis 80 Euro, möglicherweise sogar darüber hinaus. Anleger könnten daher auf eine Bestätigung des Ausbruchs achten.

Was tun?

Die Kombination macht die Steyr Motors-Aktie interessant. Das Umsatzwachstum von 16,4 Prozent im vergangenen Jahr war solide, die bereinigte Marge von 14,5 Prozent zeigt operative Stärke. Für 2026 verspricht das Management eine nahezu Verdoppelung des Umsatzes bei gleichzeitig steigender Profitabilität. Die neuen Großaufträge, insbesondere im Verteidigungssektor und in Asien, geben dieser Prognose Substanz. Auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie mobile Energieerzeugung und mögliche strategische Zukäufe sprechen für weiteres Wachstum. Charttechnisch steht die Aktie vor einer wichtigen Weichenstellung. Ein Ausbruch über 48 Euro würde ein starkes Signal senden und könnte den Weg in Richtung 60 bis 80 Euro oder höher ebnen. Das Überschreiten des 200er SMA würde dieses Szenario zusätzlich untermauern. Risiken bestehen natürlich in der Umsetzung der ambitionierten Ziele und in möglichen Verzögerungen bei Großaufträgen. Der vollständige Geschäftsbericht am 6. März 2026 wird weitere Klarheit bringen. Für risikofreudige Anleger mit Interesse an Wachstumswerten bietet sich hier eine spannende Chance. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wartet den nachhaltigen Ausbruch über 48 Euro ab. Die fundamentalen Aussichten sind jedenfalls interessant.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

