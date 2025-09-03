EQS-News: Nordex SE
Hamburg, 3. September 2025. Die Nordex Group hat von ABO Energy den Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sieben Windenergieanlagen des Typs N133/4.8 erhalten. Die Turbinen sind für den 33,6-MW-Windpark Öhringen-Karlsfurtebene im Nordosten Baden-Württembergs vorgesehen. Zusätzlich umfasst der Auftrag einen Premium-Servicevertrag zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre.
Die sieben N133/4.8-Turbinen werden bei der Stadt Öhringen auf Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 164 Metern installiert. Der Errichtungsbeginn ist für Herbst 2026 geplant, die Inbetriebnahme soll im Frühjahr 2027 erfolgen.
Der Windpark Öhringen-Karlsfurtebene soll jährlich etwa 84 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen und damit rechnerisch fast 25.000 Haushalte mit nachhaltiger Energie versorgen. Er ist Teil des Klimaschutzkonzepts der Stadt Öhringen, die bis 2037 Klimaneutralität anstrebt und dafür jährlich den Ausstoß von 149.000 Tonnen CO2 vermeiden möchte.
Anrainergemeinden erhalten im Rahmen des Projekts finanzielle Mittel: Städte und Gemeinden, die sich innerhalb eines Radius von 2500 Metern um den Windpark befinden, bekommen entsprechend ihres Flächenanteils 0,2 Cent pro Kilowattstunde.
