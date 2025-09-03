EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUTO1 Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AUTO1 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025
Ort: https://ir.auto1-group.com/de/financial-reports#
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.09.2025
Ort: https://ir.auto1-group.com/financial-reports#
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet:
https://ir.auto1-group.com
