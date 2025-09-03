EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUTO1 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.09.2025 / 07:30 CET/CEST

https://ir.auto1-group.com/de/financial-reports#

https://ir.auto1-group.com/financial-reports#

