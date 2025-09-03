Berlin - Der designierte SPD-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl 2026, Steffen Krach, unterstützt die Olympia-Bewerbung der Hauptstadt. "Ich kann mir in Deutschland keinen besseren Ort für Olympische Spiele als Berlin vorstellen", sagte Krach dem "Tagesspiegel". "Ich bin absoluter Sportfan und mich begeistert die Idee, die ganze Sportwelt in unsere Stadt zu holen."



Der Senat setzt sich dafür ein, die Olympischen Spiele 2036 oder 2040 nach Berlin zu holen. Zunächst allerdings muss sich die Stadt gegen die Mitbewerber aus Deutschland durchsetzen: München, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region. Krach erhofft sich dafür auch Unterstützung vom Bund: "Außerdem erwarte ich auch ein klares Bekenntnis der Bundesregierung, dass sie Olympische Spiele in der Hauptstadt und mit ihren vier Partnerländern unterstützt." Die Berliner seien wunderbare Gastgeber. "Ich bin mir sicher, Berlin kann Olympia. Und zwar so, dass es für die Entwicklung der Stadt ein Gewinn ist."



Krach tritt bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2026 für die SPD an, derzeit ist er Regionspräsident in Hannover. Der aktuelle Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) setzt sich ebenfalls für eine Olympiabewerbung Berlins ein.





© 2025 dts Nachrichtenagentur