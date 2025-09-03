Während am breiten Aktienmarkt Korrekturen stattfinden, geht die Edelmetall-Hausse weiter. Davon profitiert auch der Silbertitel von Coeur Mining, der nach starken Gewinnen am Freitag auch furios in die neue Woche gestartet ist. Am Dienstag zoigen die Kurse um weitere knapp +4% an. Hat die Aktie immer noch Luft nach oben? Gold- und Silberpreise gehen durch die Decke Marktkorrekturen prägen derzeit das Bild an der Börse. Bereits am Freitag zogen sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de