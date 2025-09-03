Die Schweizer Großbank UBS setzt auf Corning: Der Glas- und Spezialwerkstoffhersteller profitiert laut Analysten vom KI-Boom in Rechenzentren ? und auch Solar, Autos und Bau bieten neue Chancen. Mit einem Kursziel 84 US-Dollar sieht die Bank 22 Prozent Potenzial. Die Aktie hat 2025 bereits 44 Prozent zugelegt. Die Investmentbank UBS hat den US-amerikanischen Glas- und Spezialwerkstoffhersteller Corning neu auf die Kaufliste gesetzt und dies vor allem mit der rasanten Ausbreitung von künstlicher Intelligenz begründet. Analyst Joshua Spector stufte die Aktie von "Neutral" auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
