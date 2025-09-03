

EQS-Media / 03.09.2025 / 09:05 CET/CEST

Verehrte Leserinnen und Leser, Barranco Gold Mining meldet , dass das Unternehmen die zweite Explorationsphase auf seinem zu 100% eigenen King-Projekt in British Columbia einleitet. Partner ist die renommierte Rio Minerals Limited, ein erfahrener Explorationsdienstleister, der auf zahlreiche erfolgreiche Projekte in Kanada zurückblicken kann. Das King-Projekt umfasst neun zusammenhängende Claims über 3.456 Hektar im Herzen der traditionsreichen Bergbauregion "Spences-Bridge-Gold-Belt" in Kanada. Bereits frühere Untersuchungen haben dort deutliche Gold- und Kupferanomalien aufgezeigt - mit stark erhöhten Werten in Boden- und Gesteinsproben. Phase 2 knüpft genau hier an und verfolgt ein klares Ziel: aus vielversprechenden Anomalien konkrete Bohrziele zu entwickeln. Aktie: Barranco Gold Mining Corp. Land / Sektor: Kanada / Gold-Mining WKN: A2QN57 ISIN: CA06833H1029 Aktueller Kurs: 1,31 EUR (Frankfurt, 02.09.2025) Kursziel: 4,25 EUR auf 6 bis 9 Monatssicht Unser Urteil: Kaufen und halten. "Wir freuen uns sehr, das King-Projekt gemeinsam mit Rio Minerals voranzubringen - einem Partner mit umfangreicher technischer Erfahrung in der Exploration in British Columbia", erklärt Reno J. Calabrigo, CEO von Barranco Gold Mining Corp. "Mit den bereits identifizierten Gold- und Kupferanomalien in Böden, Gestein und Sedimenten ist das Phase-2-Programm darauf ausgelegt, diese Zielgebiete weiter zu verfeinern und zu priorisierten Bohrzielen zu entwickeln. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das volle Potenzial des King-Projekts in einem bewährten Bergbaudistrikt mit historischen Produzenten und aktiven Goldlagerstätten zu erschließen." Für ein Junior-Gold-Unternehmen wie Barranco markiert Phase 2 einen Meilenstein: Systematische Erweiterung & Verfeinerung: Die bisherigen Entdeckungen werden detaillierter kartiert, um die geologischen Strukturen besser zu verstehen.

Die bisherigen Entdeckungen werden detaillierter kartiert, um die geologischen Strukturen besser zu verstehen. Geophysikalische Untersuchungen & 3D-Modellierung: Moderne Verfahren schaffen ein genaues Bild der unterirdischen Strukturen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Bohrungen gezielt auf aussichtsreiche Zonen zu setzen.

Moderne Verfahren schaffen ein genaues Bild der unterirdischen Strukturen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Bohrungen gezielt auf aussichtsreiche Zonen zu setzen. Vorbereitung auf Bohrungen: Aus anomalen Bodenwerten werden greifbare Bohrziele. Positive Ergebnisse können die Ressourcenbasis des Projekts schlagartig aufwerten - was in der Branche häufig zu erheblichen Kursreaktionen führt. Kurz gesagt: Phase 2 ist der Schritt, der entscheidet, ob sich aus geochemischen Hinweisen ein echter Fund entwickeln kann. Für Anleger bedeutet das: die Chance auf eine überproportionale Wertsteigerung, sollte Barranco in den nächsten Bohrkampagnen Erfolge melden. Parallel dazu liefert der Markt ein ideales Umfeld. Der Goldpreis hat die Marke von 3.400 USD pro Unze deutlich überschritten - ein historischer Höchststand! Barranco hat vor Kurzem außerdem den Erwerb von 16 strategisch gelegenen Gold-Claims im Reserve-Island-Gebiet in Ontario erfolgreich abgeschlossen! Link zur kanadischen Presse-Meldung vom 11.08.2025 Die Reserve-Island-Region, in der sich die erworbenen Claims befinden, zählt zu den aktivsten Explorationsgebieten Kanadas und ist bekannt für hochgradige Gold- und Basismetallvorkommen. Mit diesem Zukauf sichert sich Barranco eine bedeutende Landposition, die das bestehende Projektportfolio perfekt ergänzt und durch die Nähe zu weiteren aktiven Explorationszielen zusätzliche Synergiechancen eröffnet. CEO Reno Calabrigo kündigt an, dass in den kommenden Monaten detaillierte Kartierungen, die Auswertung historischer Daten und erste Explorations- sowie Probenahmeprogramme starten werden.



Verehrte Leserinnen und Leser,

wir sind der Überzeugung, dass es sich bei Barranco Gold Mining Corp. (WKN: A2QN57 ) um ein absolutes Top-Investment mit hohem Vervielfachungspotential handelt, denn die Fakten sprechen eine klare Sprache: Die starke Entwicklung des Goldmarktes in Verbindung mit Barrancos strategischen Position im Spences-Bridge-Gold-Belt sowie im Reserve-Island-Gebiet schafft eine einmalige Investmentchance! Die Goldpreisprognosen von bis zu 5.000 USD unterstreichen das Potential! Angesichts der beeindruckenden Explorationsfortschritte, der Ergebnisse der Bodenproblen und des erfahrenen Managements sind wir überzeugt, dass die Barranco Gold Mining Corp. eine hervorragende Gelegenheit für Anleger darstellt. Nutzen Sie den aktuell immer noch als niedrig anzusehenden Kurs zum Einstieg, bevor die Aktie durch die Decke geht!



Ihr Aktie-im-Fokus Team



Wichtige Hinweise gemäß § 85 WpHG, § 86 Abs. 1 WpHG, Art. 20 MAR und Delegierter Verordnung (EU) 2016/958 Angaben zum Ersteller und Herausgeber Diese Finanzanalyse wurde erstellt von Herrn Achim Mehler in seiner Eigenschaft als Analyst nach § 85 Abs. 1 S. 1 WpHG und verantwortlichem Redakteur.

Herausgeber ist die Zantino GmbH, Ernst-Barlach-Str. 20, 36041 Fulda (Geschäftsführer: Herr Mehler, info@zantino.de ). Status dieser Veröffentlichung Diese Publikation ist eine "Anlageempfehlung"/"Investment Recommendation" i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Nr. 35 MAR.

(u. a. DCF, KGV-Vergleich) Wachstums- und Potenzialanalyse ("Blue-Sky-Szenario")

("Blue-Sky-Szenario") Technischer Analyse (Charttechnik)

Risiken und Forward-Looking-Statements Prognosen, Preisziele und sonstige zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen & Schätzungen. Sie sind keine Garantie für künftige Entwicklungen und können sich aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern. Bei hochvolatilen Small-Caps besteht zusätzlich das Risiko signifikanter Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Interessenkonflikte Der Ersteller/Herausgeber und/oder mit ihnen verbundene Personen halten derzeit Positionen

in den besprochenen Aktien und können diese jederzeit handeln; haben vom analysierten Unternehmen oder Dritten eine Vergütung für die Erstellung oder Verbreitung dieser Analyse erhalten.

Ein vollständiges Verzeichnis aller relevanten Interessenkonflikte i. S. v. Art. 6 DelVO (EU) 2016/958 ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Organisatorische Maßnahmen (Compliance) Die Zantino GmbH verfügt über interne Richtlinien zur Vermeidung und Offenlegung von Interessenkonflikten. Aufgrund der Unternehmensgröße liegt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinien direkt beim Geschäftsführer. Eine Vorabkontrolle durch einen eigenständigen Compliance-Beauftragten erfolgt nicht. Update-Policy Es besteht keine Verpflichtung, die Analyse oder die darin enthaltenen Preisziele zu aktualisieren. Änderungen können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, sofern Markt- oder Unternehmensereignisse dies erforderlich machen. Vertriebs- und Nutzungsbeschränkungen Diese Publikation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger (MiFID II) bzw. vergleichbare Gegenparteien und darf weder direkt noch indirekt in die USA, nach Kanada, Australien oder Japan übermittelt oder dort verteilt werden. Nicht für den Vertrieb an Privatkunden bestimmt. Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland. Urheberrecht © 2025 Zantino GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe - auch auszugsweise - bedarf der schriftlichen Genehmigung. Durch die Annahme dieser Publikation akzeptieren Sie die vorstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich. Zusätzliche Informationen über den Inhalt dieser Publikation erhalten Sie auf Anfrage.

