© Foto: Matt Rourke - APElon Musk stellt Autos in den Schatten: Bis zu 80 Prozent von Teslas Wert soll künftig aus humanoiden Robotern stammen. Anleger bleiben skeptisch.Elon Musk stellt Teslas Zukunft so klar wie nie zuvor auf humanoide Roboter. Der CEO erklärte am Montag, dass das Unternehmen künftig rund 80 Prozent seines Wertes aus Optimus beziehen werde - einem Projekt, das sich noch in der Entwicklung befindet und bislang keine Umsätze generiert. "Ich sage voraus, dass es das größte Produkt aller Zeiten sein wird", schrieb Musk auf X und fügte hinzu: "Wenn Tesla weiterhin gute Arbeit bei der Fahrzeugautonomie und der Autonomie humanoider Roboter leistet, wird [Tesla] das wertvollste Unternehmen der Welt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE