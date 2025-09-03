An diesem Samstag findet in Monte Carlo im Fürstentum Monaco die traditionelle Erneuerungsrunde der Rückversicherer statt. Dort werden die Konditionen für die Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft festgezurrt. Die Ratingagentur S&P sieht für die Rückversicherer eher schwarz. Bereits Anfang August sorgten Branchenprimus Munich Re und die Nummer 3 Hannover Re mit Meldungen über Prämienverfall im ersten Halbjahr 2025 und eine sich eintrübende Umsatzentwicklung für Kurseinbrüche in der Branche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
