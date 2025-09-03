

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.09.2025 / 09:38 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: S77 Holdings GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Holger Nachname(n): Stabenau Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Turbon AG

b) LEI

529900Y3VL9JQT5J5S88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007504508

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,5925926 EUR 350.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,5925926 EUR 350.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





