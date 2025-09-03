FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Talfahrt des Dax am Vortag folgt zur Wochenmitte ein Stabilisierungsversuch. Unterstützung kommt von der Wall Street. Zwar gaben die US-Börsen nach, hatten ihr Minus aber im Handelsverlauf deutlich verringert und letztlich an ihren Tageshochs geschlossen.

Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 23.543 Punkte zu, womit sein Plus vom Handelsstart allerdings abbröckelte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab seine Auftaktgewinne nahezu komplett ab und zeigte sich mit 29.608 Zählern fast unverändert. Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es zuletzt um 0,4 Prozent auf 5.309 Zähler nach oben.

Der europäische Handel war tags zuvor dem Ruf des Septembers gerecht geworden, ein schwieriger Börsenmonat zu sein. Ein Potpourri aus Risiken, das von der Zoll- und Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten, dem unvermindert andauernden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen und finanziellen Lage in Frankreich reicht, verleidet den Anlegern derzeit die Börsenstimmung. Bislang wurden diese Risiken weitgehend ausgeblendet.

Das technische Bild habe sich mit dem beschleunigten Entfernen von der 24.000er-Marke für den Dax erst einmal eingetrübt, kommentierte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Sollte es dem Index nicht gelingen, zeitnah wieder den Anschluss herzustellen und die 23.500er-Marke als Unterstützung nicht halten, drohen weitere 1.000 Punkte Minus in relativ kurzer Zeit." Zugleich verwies er aber auch auf die Widerstandskraft des Dax, der bereits mehrfach die 24.000 Punkte schneller wieder zurückerobert habe als gedacht.

Unter den Dax-Werten stachen Adidas mit einem Kursplus von 3,0 Prozent an der Index-Spitze hervor. Jefferies-Analyst James Grzinic sprach für die Aktie des Sportartikelherstellers eine Kaufempfehlung aus und hält die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, für übertrieben. Zugleich sieht er Adidas als einen Gewinner mit Blick auf Zölle und die Dollar-Schwäche.

Wegen des "brutalen Wertverlustes" senkte Grzinic allerdings - wie auch JPMorgan an diesem Tag - das Kursziel. Dennoch: Wendy Liu blickt ebenfalls optimistisch auf Adidas. Die neu für die deutschen Sportartikelhersteller zuständige JPMorgan-Analystin bekräftigte die Aktie nicht nur auf "Overweight", sondern versah sie vor dem Ende Oktober anstehenden Bericht zum dritten Quartal mit dem Stempel "positive Catalyst Watch" für besonders aussichtsreiche Werte.

Das Anlageurteil für die Aktie von Puma senkte Liu dagegen von "Neutral" auf "Underweight", denn sie sieht enorme Umsetzungsrisiken in der langwierigen Unternehmenstransformation. Das Papier gab als eines der wenigen Verlierer im MDax um 0,4 Prozent nach.

Das US-Analysehaus Bernstein Research stufte unterdessen die Aktie von Continental von "Market-Perform" auf "Underperform" ab. Analyst Harry Martin schätzt die Kursentwicklung des Autozulieferers und Reifenherstellers pessimistischer ein als die Experten von Oddo BHF, die das Papier am Vortag von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft hatten. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Martin. Die Aktie, die sich am Dienstag zwar gegen den deutlichen Abwärtstrend stemmen konnte und nur unterdurchschnittlich nachgegeben hatte, verlor nun 0,6 Prozent.

Ein zeitnah drohender Pilotenstreik belastete den Anteilsschein der Lufthansa . Mit 3,0 Prozent nahm er den letzten Platz im MDax ein. Am Vortag kurz vor Börsenschluss war bekannt geworden, dass sich die Piloten für einen Streik vorbereiten. Aus einem Schreiben an die Mitglieder geht hervor, dass Verhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für gescheitert erklärt wurden. Demnach wurde beim Gewerkschaftsvorstand bereits die Urabstimmung beantragt.

Im SDax zogen PVA Tepla Aufmerksamkeit auf sich. Nachdem am Vortag Anleger noch Kasse gemacht hatten, nahm das Papier mit plus 9 Prozent und seine Rally wieder auf. Es erreichte den höchsten Stand seit Frühjahr 2022. Sowohl die Deutsche Bank als auch Oddo BHF äußerten sich positiv zu dem Technologieunternehmen. Die Experten der Deutschen Bank nannten den Kapitalmarkttag am Vortag eine "positive Überraschung", die von Oddo sehen den Kursrutsch am Vortag als "Kaufgelegenheit"./ck/mis

DE0005439004, DE0008232125, DE0006969603, DE0007461006, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, DE000A1EWWW0