Die Continental-Aktie steht am späten Donnerstagnachmittag mit einem Plus von rund 3,5 Prozent auf den vorderen DAX-Rängen. Konkrete News rund um den Reifenhersteller gab es allerdings nicht. Ausschlaggebend für das Kursplus war vielmehr ein milliardenschwerer Aktienrückkauf, den Konkurrent Michelin im Rahmen seiner Zahlen für 2025 ankündigte.Konkret hatten die Franzosen angekündigt, zwischen 2026 und 2028 Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro zurückzukaufen und übertrafen die damit Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
