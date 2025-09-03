Der Modulwirkungsgrad des Produkts "ZEUS 1. 1 Performance" liegt dem sächsischen Photovoltaik-Unternehmen zufolge bei bis zu 23 Prozent. Es ist ab Oktober ab Werk verfügbar. Heckert Solar hat sein neuestes Topcon-Glas-Glas-Modul "ZEUS 1. 1 Performance" vorgestellt. Es werde in den Leistungsklassen von 450 bis 460 Watt angeboten und basiere auf der G12R-N-Type-Technologie. Es verfügt über 96 Halbzellen. Ab Anfang Oktober sei es in größeren Stückzahlen verfüg- und lieferbar, teilte das Chemnitzer Photovoltaik-Unternehmen mit. Das Modul könne bereits ab sofort im Online-Shop von Heckert Solar bestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
