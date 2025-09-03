Im August 2025 zeigte sich wie schon im Juli, dass die stumpfe Verknüpfung: "mehr Photovoltaik = mehr und tiefere Minuspreise" auch in einem sehr sonnigen August nicht stimmt. Der Marktwert Solar fällt mit mehr Photovoltaik immer tiefer - diese Erklärung greift viel zu kurz. Besonders deutlich wird dies, wenn man den Marktwert Solar von 3,7 […]Im August 2025 zeigte sich wie schon im Juli, dass die stumpfe Verknüpfung: "mehr Photovoltaik = mehr und tiefere Minuspreise" auch in einem sehr sonnigen August nicht stimmt. Der Marktwert Solar fällt mit mehr Photovoltaik immer tiefer - diese Erklärung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland