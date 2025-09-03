Die zur Centrotec zählende Solarstromfabrik geht mit einem neuen Hochleistungsmodul an den Start. Das bis zu 505 Watt lieferende Modul ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die in Wismar produzierende Solarstromfabrik stellt eine neues Modul mit einer Spitzenleistung von 505 Watt vor. Wie das Unternehmen mitteilte, repräsentiere das Black Contact die neueste Generation der PV-Hochleistungsprodukte der Solarstromfabrik. Es biete dabei einen Wirkungsgrad von 24,7 %. Mit der 30-jährigen Linear Output ...Den vollständigen Artikel lesen ...
