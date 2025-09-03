Vancouver, British Columbia - 2. September 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass die Mannschaften zum unternehmenseigenen Seltenerdprojekt Hecla-Kilmer in der kanadischen Provinz Ontario mobilisiert wurden, um mit den Bohrungen und Umweltstudien zu beginnen.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Jared Galenzoski, P.Geo., der derzeit bei Neotech den Posten des VP Exploration innehat, in das Board of Directors berufen wurde und dort die Stelle von Herrn Brian Thurston einnimmt. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Thurston für seine Verdienste um das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen viel Erfolg.

Bohrprogramm bei Hecla-Kilmer

Das Bohrprogramm bei Hecla-Kilmer ist auf bis zu 10.000 Bohrmeter ausgelegt und legt den Fokus auf Definitionsbohrungen (Infill-Bohrungen) sowie proximale Erweiterungsziele innerhalb der Pike Zone. Das Programm dient dem Zweck, bis 2026 eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen. Parallel dazu wird das Unternehmen das historische Bohrkernmaterial, das vom früheren Betreiber VR Resources entnommen wurde, neu protokollieren und selektive Analysen in bisher nicht beprobten Abschnitten durchführen.

Umweltstudien & kommunale Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der laufenden Bemühungen des Unternehmens, das Projekt in verantwortungsbewusster Weise zu erschließen und sämtliche Risiken zu minimieren, werden Umweltbasisstudien einschließlich Wasserprobenahmen durchgeführt. Neotech wird sich auch weiterhin proaktiv für die kommunalen und indigenen Interessen einsetzen, um die Beziehungen zu allen Stakeholdern in der Region weiter zu stärken.

Update zum TREO-Projekt

Proben aus dem vor kurzem abgeschlossenen Bohrprogramm im TREO-Projekt in British Columbia wurden bereits an das Labor übermittelt; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Das Unternehmen wird voraussichtlich ein Update veröffentlichen, sobald die Ergebnisse vorliegen und entsprechend ausgewertet wurden.

Im Namen des Boards,

Reagan Glazier, CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: +1 403-815-6663

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, einschließlich des in Apatit lagernden Seltenerdmetallprojekts Hecla-Kilmer, welches sich in 20 Kilometer Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 Megawatt) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie der Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 Prozent in Besitz des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Jegliche Aussagen oder Informationen, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "erwartet", "nimmt an", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "strebt an", "Ziele", "Vorhersagen", "Zielsetzungen", "Potenzial" oder entsprechende Variationen bzw. von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", bzw. von den Verneinungen dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken), sind keine Aussagen historischer Tatsachen und gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen auf den Annahmen, Ansichten, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und beinhalten unter anderem Informationen in Bezug auf das Erreichen einer Bauentscheidung sowie den entsprechenden Zeitpunkt und die Ergebnisse. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände bzw. die Annahmen, Ansichten, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern oder andere Änderungen bei Ereignissen eintreten, die solche Aussagen oder Informationen betreffen. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

